Scarpinata Ugnanese | festa grande per la 51esima edizione

(Di domenica 25 febbraio 2024) Firenze, 25 febbraio 2024 – Oltre 250 appassionati corridori si sono dati appuntamento nella suggestiva Ugnano per la 51ªdella, evento iconico nel panorama podistico fiorentino, magistralmente orchestrato dalla tenace Asd Ugnano. Il nome stesso della località, legato a un valoroso centurione romano, evoca un passato storico di nobili donazioni di terre. È qui, tra le antiche centurie, che nasce la tradizione agricola nota come "gli orti di Firenze". Una cornice affascinante per una gara che, nonostante le sue radici profonde nella storia, continua a essere un appuntamento dimodernità., le foto della corsa Il tracciato, pianeggiante e coinvolgente, si estende su 13 chilometri per la competizione agonistica, ma con percorsi ridotti dedicati ai camminatori ...