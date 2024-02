Scandalo keu, via alla bonifica finale. Così il piano per l'impianto Lerose

(Di domenica 25 febbraio 2024) di Maria Rosa Di Termine Si aggiunge un altro tassello al mosaico della messa in sicurezza dei siti inquinati dal keu in Valdarno. Ora i soldi ci sono e in tempi brevi partiranno i lavori sulla collinetta che sovrastadi frantumazione inertidi Levane finito al centro dell’inchiesta della Dda di Firenze sullo smaltimento illecito delle ceneri di risulta dei fanghi di depurazione del distretto conciario di Santa Croce sull’Arno e degli scarti derivanti dalle lavorazioni orafe. Nei giorni scorsi l’amministratore giudiziario della societàsrl, nominato dal Tribunale fiorentino nell’ambito del sequestro dei beni dell’imprenditore indagato, ha comunicato al sindaco Nicola Benini di avere a disposizione le risorse necessarie per proseguire le prime opere di ripristino dell’ultima porzione del sito dove i ...

