Sassuolo Sky | la decisione sul futuro di Dionisi

VIDEO / Sky – Serie A, Sassuolo: Dionisi verso l’esonero. A ore la decisione

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ladelsull’esonero di Alessio: secondo Sky Sport nelle prossime ore il club scioglierà le riserve Ilha deciso per ildi: secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle prossime ore arriverà l’ufficialità dell’esonero, 24 ore dopo la sconfitta dei neroverdi contro l’Empoli. In panchina il prescelto a sostituire il tecnico è Emiliano Bigica, attuale allenatore della Primavera. Altri nomi sono quelli Leonardo Semplici e Davide Ballardini, quest’ultimo però è vincolato da un lungo contratto con la Cremonese.

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Milan-Sassuolo , match della diciottesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . I rossoneri in campo al Meazza per ... (sportface)

Alle ore 18:00 c'è Milan-Sassuolo a 'San Siro'. Ecco Dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet (pianetamilan)

Sassuolo, Dionisi verso l'esonero: il sostituto può essere un ex Lazio: Il Sassuolo, come anticipato da TMW ... Il problema adesso è la scelta del sostituto, che non è assolutamente scontata. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club potrebbe optare per una soluzione ...lalaziosiamonoi

Sassuolo, sconfitta fatale per Dionisi: i possibili sostituti per inseguire la salvezza: Alessio Dionisi perde ancora e adesso l'esonero è dietro l'angolo: i possibili nomi dei sostituti per inseguire la salvezza La situazione classifica in Serie A si sta complicando turno dopo turno per ...calciodangolo

GENOA, GILARDINO SUL RINNOVO: "IL CLUB NON MI HA CHIAMATO": Dopo la promozione dalla Serie B alla massima serie, Alberto Gilardino sta stupendo con il Genoa pure in Serie A. Ma del rinnovo del contratto in scadenza ...sportmediaset.mediaset