Sassuolo fragile in difesa e sfortunato. L'Empoli passa e ora Dionisi è a rischio

(Di domenica 25 febbraio 2024) Si salvi chi può. Ilperde la partita che non doveva perdere, e nel modo in cui non la si poteva perdere. Colpito al 94’ da un Empoli il cui gol decisivo spezza il filo di quell’esilissimo equilibrio che i neroverdi si erano garantiti raggiungendo due volte i toscani. Che tuttavia hanno cacciato nel baratro la squadra die forsestesso: il tecnico è vicnissimo all’esonero, in queste ore la dirigenza sta valutando il da farsi. Mercoledi c’è il Napoli, domenica il Verona per quella che è l’ultima chiamata e adesso si tratta di capire cosa può (e vuole) fare il. Generoso, ok,anche, ma mai in grado ad imporsi del tutto alla squadra toscana, che la gara sembra subirla ma vi resta sempre dentro, confermandosi molto più efficace e cinica di un ...