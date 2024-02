Sassuolo | esonero Dionisi | il nuovo allenatore esordirà contro il Napoli

Sassuolo, Dionisi sarà esonerato: nelle prossime ore il sostituto

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 25 febbraio 2024) Non solo in casa. Un altrosi prepara a caratterizzare le prossime ore targate. Il neo-mister debutteràgli azzurri. Ildi mister Calzona è pronto a scendere in campo anche in Serie A, dopo il pareggio internoil Barcellona nel vero e proprio debutto per il tecnico. In particolare, quello di quest’oggi sarà il terzo esordio stagionale in campionato per un tecnico sulla panchina azzurra, viste le precedenti avventure targate Garcia e Mazzarri. Entrambi trovarono quindi il successo alla prima nonostante la piega poi assunta dalla propria avventura, con la speranza che Calzona segua le orme dei suoi predecessori soltanto in base al primo punto. Non solo in azzurro si vive però di crisi legate all’. Vicino ...