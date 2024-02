Sardegna alle urne | per votare c’è tempo fino alle 22

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 25 febbraio 2024) Spoglio domani, non è previsto il ballottaggioaperte inper le elezioni regionali. I seggi chiuderanno22 e non è previsto un secondo turno col ballottaggio. Lo spoglio comincerà domattina7 e in giornata si conoscerà il nome del prossimo presidente della Regione