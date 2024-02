Seggi aperti in Sardegna: al via il voto per le regionali

Sardegna al voto, seggi aperti fino alle 22: sono 1,4 milioni gli elettori chiamati alle urne (Di domenica 25 febbraio 2024) (Adnkronos) – urne aperte dalle 6.30 di oggi 25 febbraio in Sardegna per le elezioni regionali. Cominciano le operazioni di voto nelle 1.844 sezioni distribuite nelle otto circoscrizioni che ricalcano i confini delle vecchie Province: Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Olbia-Tempio, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano e Ogliastra. sono 1.447.761 gli elettori sardi chiamati alle urne per il Leggi tutta la notizia su periodicodaily (Di domenica 25 febbraio 2024) (Adnkronos) –aperte d6.30 di oggi 25 febbraio inper le elezioni regionali. Cominciano le operazioni dinelle 1.844 sezioni distribuite nelle otto circoscrizioni che ricalcano i confini delle vecchie Province: Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Olbia-Tempio, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano e Ogliastra.1.447.761 glisardiper il

