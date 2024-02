Sanremo vs C' è posta per te | chi ha vinto la sfida degli ascolti tv? Scopri la verità!

Ascolti tv sabato 24 febbraio: chi ha vinto tra C'è posta per te e Tale e Quale Sanremo

(Di domenica 25 febbraio 2024) Sei pronto are chi ha fatto incetta di telespettatori la sera del 24 febbraio? Ti sorprenderai are chi ha preso la meglio tra Carlo Conti con "Tale e Quale" e Maria De Filippi con "C'èper te"! Per gli amanti della TV, ecco un piccolo riassuntodi quella serata. Carlo Conti ha dato il calcio d'inizio alla finale di Tale e Qualesu Rai1, riuscendo a catturare l'attenzione di ben 3.159.000 spettatori, con uno share del 18.98%. Non da meno, Maria De Filippi con "C'èper te" su Canale5 ha raggiunto 4.659.000 spettatori con uno share del 31.02%. Analisidi altri programmi della stessa serata Sei curioso di sapere com'è andata per gli altri show? Su Rai2, ...