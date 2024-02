San Giovanni | c’è Perugia Bertini | Partita cruciale

Trattori domani a Roma, c'è l'accordo per il corteo a numero chiuso: manifestazione a San Giovanni. Si tratta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Al Palamarignano torna quest’oggi il campionato di A2 volley femminile dopo una pausa di 10 giorni. Una domenica con l’attesissimo match tra l’Omag Mt Sane la Bartoccini Fortinfissi, attualmente prima in classifica nella Pool Promozione, lanciatissima verso la promozione diretta in A1, ma anche fresca vincitrice della Coppa Italia. Dunque una sfida importante, ma anche un’opportunità unica per la squadra di Coach Matteoche sta attraversando una fase molto positiva e ricca di entusiasmo, con la speranza di agguantare il quinto posto utile per i playoff, distante appena 3 lunghezze e con altri scontri diretti in contemporanea in questa giornata di campionato (vedi Cremona vs Como).sarà molto probabilmente la squadra più forte che giocherà quest’anno a Sanin ...