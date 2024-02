San Felice a Cancello | beccato con 151 dosi di cocaina | arrestato 34enne del luogo

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 25 febbraio 2024) San. Ha tentato di fuggire quando ha capito che sarebbe stato sottoposto a perquisizione. Era alla guida della sua autovettura, una Fiat 500, ildi Sanfermato, in via Napoli, dai carabinieri della locale Stazione durante un posto di controllo. L’atteggiamento insofferente mostrato dall’uomo nel corso del controllo ha insospettito i militari dell’Arma tanto da considerare di sottoporlo a perquisizione. L’uomo, intuito che il controllo sarebbe sfociato in una perquisizione personale e veicolare e sapendo di detenere addosso dello stupefacente, ha prima mosso dei passi come a voler indietreggiare e poi, con un improvviso scatto, si è dato alla fuga a piedi lanciantra le auto in transito. Prontamente inseguito è stato raggiunto e bloccato. ...