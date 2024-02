Salvini torna alla carica sulla norma per salvare se stesso e Zaia E lo scontro si sposta in Parlamento

Salvini torna al populismo e sente la pressione del nord

(Di domenica 25 febbraio 2024) La Lega si prepara a sfidare gli alleati in Aula sul terzo mandato per i governatori. L’emendamento bocciato in commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama verrà riproposto. “È democratico che se uno si trova un buon sindaco, un buon governatore lo possa riscegliere, lo possa rivotare ed è un errore secondo me dopo due mandati pensionare bravi sindaci e bravi governatori”, ha dichiarato Matteo. “Arriverà in Aula e voterà l’Aula”. Dunque non solo il partito di via Bellerio non ha accolto l’invito che FdI e Forza Italia gli avevano rivolto per il ritiro della proposta in Commissione ma è intenzionato ad andare avanti. Questa volta sperando pure nella sponda dei senatori dem dell’area riformista riconducibile a Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna. E non solo. Con la Lega infatti sono schierati tutti i sindaci e i presidenti di Regione di ...