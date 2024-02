Salto con gli sci femminile | Pinkelnig vince anche gara-2 a Hinzenbach davanti a Prevc Una sola azzurra in zona punti

(Di domenica 25 febbraio 2024) Evacompleta un weekend perfetto e si imponein-2 sul trampolino piccolo HS90 di, sede del decimo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo2023-2024 dicon gli sci. La padrona di casa austriaca ha bissato dunque il successo di ieri, conquistando la 14ma vittoria individuale della carriera nel circuito maggiore (la quinta dell’inverno) e restando in lizza per la Sfera di Cristallo.quest’oggi ha fatto la differenza nella prima serie, accumulando un vantaggio rivelatosi poi decisivo per difendere il primato al termine della competizione con un margine di 7.7sul pettorale giallo Nika. La slovena, quinta a metà, ha stampato il miglior ...

La piazza d'onore è andata a Nika Prevc, capace di rimontare tre posizioni nella serie decisiva con un bel Salto di 87.5 m ottenuto con condizioni di vento non semplici.

