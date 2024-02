Salernitana | nuovo ribaltone | Liverani già a rischio | lo scenario è clamoroso

(Di domenica 25 febbraio 2024) La situazione in casasembra difficile da recuperare. La salvezza è ancora alla portata, ma giornata dopo giornata le speranze si affievoliscono. Tre cambi in panchina in stagione non hanno portato i risultati sperati. I punti raccolti sono 13 in 26 giornate, uno ogni 2 partite. Nelle 8 partite del 2024 ne è arrivato appena 1. La scossa prospettata con l’arrivo dial posto di Inzaghi non è arrivata: 2 sconfitte e 6 gol subiti. La delusione di Iervolino “Il presidente è molto deluso, dai calciatori, dalle promesse fatte, dai loro procuratori che avevano prospettato ben altra situazione. Il sentimento è di amarezza e delusione. Tutti sono sotto esame, anche l’allenatore“, ha dichiarato ieri sera l’a.d. Maurizio Milan, facendosi portavoce del pensiero del presidente Iervolino, dopo il ko contro il Monza. Possibile all’orizzonte un ...

