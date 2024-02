SAG Awards 2024 | tutti i vincitori | trionfo per “Oppenheimer” e “The Bear”

SAG Awards 2024, tutti i vincitori, da Oppenheimer a The Bear. FOTO

(Di domenica 25 febbraio 2024) Si è tenuta sabato 24 febbraio presso lo Shrine Auditorium di Los Angeles la cerimonia di premiazione dei SAG. Si tratta dell’ultimo passo che precede l’assegnazione dei prestigiosi Premi Oscar, nonché il premio più indicativo per captare l’orientamento e le tendenze dell’Academy sul fronte delle interpretazioni. Anche l’ultimo passo verso i Premi Oscar è fatto. Nel corso della serata di sabato 24 febbraio, a Los Angeles, ha avuto luogo la cerimonia di consegna dei SAG. Lo Screen Actors Guild Award è un premio assegnato con cadenza annuale dal sindacato SAG-AFTRA per riconoscere le migliori interpretazioni cinematografiche e televisive degli attori, membri della medesima associazione. È, inoltre, il maggiore indicatore del gusto dell’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences per ...