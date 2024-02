SAG Award | Cillian Murphy e Lily Gladstone ipotecano l’Oscar?

SAG Awards, domina Oppenheimer, vince Lily Gladstone. A Succession e The Bear i premi televisivi

(Di domenica 25 febbraio 2024) Oppenheimer premiato ai SAGper, Robert Downey Jr e il cast, mettendo una definitiva ipoteca sugli Oscar, mentre fra le attrici si impone. La marcia trionfale di Oppenheimer non subisce la minima battuta d'arresto, e quando mancano due settimane esatte alla notte degli Oscar il film di Christopher Nolan registra l'ennesimo successo di questas season: la vittoria di tre premi alla trentesima edizione degli Screen Actors Guild, riconoscimenti votati dai centosessantamila membri del SAG-AFTRA, il sindacato statunitense degli attori di cinema, radio e televisione. Si tratta di un cosiddetto precursor molto significativo per intuire le tendenze dei membri dell'Academy: basti ricordare che, un anno fa, il plebiscito senza ...

