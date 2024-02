Sacchi loda Milan e Atalanta | poi lancia un monito ai dirigenti su Pioli

Milan, Ibra più vicino. Sacchi loda Pioli. Mercato, è toto-difensore

Sacchi: “Darei un 6,5 a Pioli, è un guaio che il suo futuro non sia ancora chiaro, la dirigenza deve proteggerlo”: L’ex allenatore Arrigo Sacchi sostiene che l’attuale tecnico rossonero stia migliorando e che perciò vada sostenuto. Arrigo Sacchi alla Gazzetta dello Sport ha detto la sua sul match di stasera tra Mi ...notiziemilan

Serie C: senza Zeman Pescara ok col Pineto, Capuano torna a vincere col Taranto, festa Avellino: La 24a giornata di Serie C ha vissuto un sabato piuttosto ricco per tutti e tre i gironi che compongono il torneo. Nel girone A A spicca il successo ... Miguel Ángel López, ciclista colombiano anche ...sport.virgilio

Strada trasformata in discarica, sette multe e una denuncia: gli indizi tra i rifiuti: A seguito delle indagini svolte dagli agenti della Polizia Locale di Monza, in merito all’abbandono di Sacchi della spazzatura in via dell'Offelera (strada divisa tra Brugherio e il capoluogo brianzol ...primalamartesana