Sabrina Ferilli | il commento inaspettato del marito Flavio Cattaneo sul successo di Gloria

(Di domenica 25 febbraio 2024) È un momento d'oro per. Ildella fictionl'ha riportata in Rai acclamata dal pubblico: quasi il 23 per cento di share per la fiction con protagonista l'attrice romana. Applausi anche dalla critica, solitamente severa. Ma che cosa ne pensa il...

Come ogni Domenica pomeriggio, ecco Domenica In, il contenitore condotto da Mara Venier su Rai 1. Ormai archiviati i fasti e le polemiche sanremesi, nella ... (liberoquotidiano)

Sabrina Ferilli in lacrime a Domenica In: «Ormai piango di me stessa, mi commuovo per tutti i sacrifici fatti, nessuno ti regala nulla»: Dopo il successo della prima puntata di "Gloria" che ha registrato il 23% di share, Sabrina Ferilli arriva ospite a Domenica In. «Questa è una fiction molto particolare ...ilmessaggero

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi domenica 25 febbraio: Tra gli ospiti di Fabio Fazio, Naomi Campbell, Paolo Virzì che presenta il nuovo film Un altro Ferragosto, insieme a due dei protagonisti, Sabrina Ferilli e Christian De Sica, The Kolors, Luisa ...repubblica

Tutto su Sabrina Ferilli: età, carriera, marito, compagno, figli e Fiction Gloria: Sabrina Ferilli illumina il palcoscenico di Rai1 con "Gloria", esplorando il suo legame con Maria De Filippi, la vita coniugale con Flavio Cattaneo, e molto altro sulla celebre attrice romana. Sabrina ...controcopertina