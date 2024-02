Sabatini | «Inzaghi | una bravura con l’Inter! E acquisti raramente sbagliati»

Inzaghi contro Sabatini: «Chiede scusa e taglia la testa di un altro»

(Di domenica 25 febbraio 2024) In attesa di scendere in campo a Lecce domani,cerca soluzioni per l’Inter che avrà qualche assenza in più del solito (Sommer e Thuram). Pernon sarà un problema: l’allenatore sa come gestire le difficoltà. LE CAPACITÀ – Sandro, a Radio Sportiva, fa un paragone fra questa stagione dell’Inter e il 2022-2023: «L’anno scorso puntavano il dito su Simonei tifosi e anche Giuseppe Marotta a un certo punto, non i giornalisti. Che sono sempre stati buoni con, perché hanno visto che era sempre chiamato a smontare e rimontare una squadra. Attenzione: un conto è quando ti vendono Romelu Lukaku e non comprano nessuno, uno quando prendono Edin Dzeko una volta e Lukaku un’altra. Io Marcus Thuram non lo conoscevo, ma è meglio di Dzeko e Lukaku. Non è importante chi vendi, ma ...