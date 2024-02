Running | morto un altro maratoneta keniano | Kipkorir è collassato al termine di una gara in Camerun

Va a fare jogging e si accascia improvvisamente al suolo, muore così un runner al viale delle Dune

(Di domenica 25 febbraio 2024) A pochi giorni dalla prematura scomparsa di Kelvin Kiptum,a 24 anni in un incidente stradale, il mondo dello sport piange la dipartita di unatleta. Come riporta il sito Kenyans, Charles Kipsangè infattiall’improvviso dopo esserealdi unain. Secondo i media locali, ilera al comando dellaquando avrebbe accusato delle difficoltà, venendo superato da tanti rivali. Dopo essere riuscito comunque a tagliare il traguardo, è stramazzato al suolo. “Potrebbe essersi trattato di un attacco cardiaco, ma non possiamo dirlo con certezza” ha detto il governatore della regione sudoccidentale del. ...

