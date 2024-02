Running | altro record stabilito a Napoli | Sofiia Yaremchuk eguaglia il primato italiano di mezza maratona

Napoli City Half Marathon, Sofiia Yaremchuk nuovo record italiano di mezza maratona

(Di domenica 25 febbraio 2024)hail nuovodi. L’atleta dell’Esercito l’ha fatto a, correndo laCity Half Marathon in 1h08’27”, stesso crono messo a referto da Nadia Ejjafini. L’azzurra si è arresa soltanto alla keniana Angela Tanui, vittoriosa in 1h07’04, mentre sul gradino più basso del podio è salita Nancy Chepleting Meli con 1h10’03”. Ciò che conta, però, è aver messo il proprio nome nella storia dello sport, pernel capoluogo campano dove è statoanche ilmaschile, da Yeman Crippa nel 2022. Per quanto riguarda la gara maschile, invece, la vittoria è andata all’atleta del Kenya Brian Kwemoi ...