Rugby Guinness Sei Nazioni 2024 3a Giornata Francia - ITALIA (diretta Sky, NOW, TV8)

(Di domenica 25 febbraio 2024) L’edizionedel “Sei” diè innella Casa dello Sport su Sky e in streaming su NOW. Dopo una settimana di pausa, è il momento di prepararsi alle sfide della terzadi gioco.Dopo le due sconfitte contro Inghilterra e Irlanda, l’si è preparata per affrontare nel modo migliore la terza sfida, in casa della. I transalpini sono al quarto posto in classifica con 4 punti, frutto di una vittoria (contro la Scozia) e una sconfitta (contro l’Irlanda).Sarà il confronto numero 50 tra le due squadre, il primo a Lille nel match – diretto dall’inglese Christophe Ridley – che metterà in palio il Trofeo Garibaldi. Triangolo allargato formato da Capuozzo, Menoncello e Ioane con la coppia di centri formata da Brex e ...

