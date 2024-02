(Di domenica 25 febbraio 2024) Si è disputato il terzultimo turno della seconda fase dellae in campo sono scese in campo le squadre sia per i playoff sia per i playout. E vengono scritte le prime sentenze definitive. La prima è che ilsarà per l’ennesima volta inscudetto. Le ragazze di Bezzati si impongono senza problemi sul Cus Milano e matematicamente accedono alla finalissima. A un passo c’è anche il Villorba, che espugna il campo di Colorno, ormai out dalla corsa, ma la matematica tiene ancora Milano in corsa. Nel girone playout, invece, la Capitolina si impone sulla Benetton Treviso ed è matematicamente salva, nonostante la vittoria di strettissima misura. Salve anche le ragazze del Cus Torino, che vincono nettamente contro un Calvisano sempre più ultimo e a un passo dalla ...

Rugby femminile: nella Serie A1 Elite Valsugana va in finale: Si è disputato il terzultimo turno della seconda fase della Serie A Elite femminile e in campo sono scese in campo le squadre sia per i playoff sia per i playout. E vengono scritte le prime sentenze d ...oasport

Rugby, al Fattori i neroverdi alla conquista dei 5 punti: L’AQUILA – Una situazione fitta quella del quarto girone della Serie B, La Rugby vola in prima posizione già dalle prime partite, imponendosi sulla competizione, ma il Frascati insegue senza tregua, ...laquilablog

Rugby Guinness Sei Nazioni 2024 3a Giornata Francia - ITALIA (diretta Sky, NOW, TV8): Rugby Guinness Sei Nazioni 2024 3a Giornata Francia - ITALIA (diretta Sky, NOW, TV8), L’edizione 2024 del “Guinness Sei Nazioni” di Rugby è in diretta nella Casa dello Sport su Sky e in stream ...digital-news