Rugani riporta la Juventus al successo dopo un mese | un gol in extremis del difensore piega il Frosinone

(Di domenica 25 febbraio 2024) Latorna alla vittoriaoltre un. Gli uomini guidati da Massimiliano Allegri, infatti,no 3-2 ilnel match dell’Allianz Stadium valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024: la doppietta di Dusan Vlahovic e il gol allo scadere di Danielerendono vane le reti di Walid Cheddira e Marco Brescianini. I bianconeri, nonostante abbiano sbloccato la partitaappena tre minuti con il gol del serbo, si ritrovano a fare i conti con una fase difensiva che nelle ultime uscite è apparsa sempre più in affanno. Al 14?, infatti, l’ex attaccante del Bari sigla la rete del pareggio ristabilendo la situazione di equilibrio, mentre poco prima della mezz’ora ci pensa il centrocampista scuola Milan a firmare la rete ...

TJ - JUVENTUS-FROSINONE 2-2 - Rugani sfiora il vantaggio! Buon inizio di ripresa per i bianconeri: 13.17 - FINE PRIMO TEMPO! 2-2 tra Juventus e Frosinone, con il gol di Vlahovic rimontato da Cheddida e Brescianini. Poi ancora il serbo ha riportato il risultato in parità. Rabiot ko dopo 27 minuti, è ...tuttojuve

Juventus, giocherà Rugani contro il Frosinone Cosa filtra: La Juventus scenderà in campo domani nel match delle 12.30 ospitando tra le mura amiche dello Stadium il Frosinone. Per una gara che non è certamente.ilbianconero

Corsport - Rugani pronto in difesa: "Rugani pronto in difesa". Lo riporta stamattina il Corriere dello Sport. Difesa completata da Gatti e Bremer. Ballottaggio tra Yildiz e Chiesa. Continuità o rivoluzione Tradotto, avanti con il 3-5-2 ...tuttojuve