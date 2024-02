Rugani | «Gol importante in momento difficile! Continuare risalita»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 febbraio 2024)ha segnato al 95? il gol da tre punti per la Juventus col Frosinone. Il difensore, a Sky Sport, indica la via per il prosieguo della stagione– Queste le parole di: «Una liberazione, un golche ci toglie da undifficile in cui facciamo fatica ad emergere. È un gruppo che sta crescendo ma è nuovo a queste situazione. Adesso dobbiamo essere bravi a non fare un passo indietro mala. Un gol a tempo scaduto, troppo. Prendiamoci il meglio». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...