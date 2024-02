Rugani-gol al 95' e la Juve ritrova la vittoria contro il Frosinone | 3-2 pieno di emozioni allo Stadium

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 25 febbraio 2024) E’l’uomo della provvidenza della: il difensore trova il golilal 95' e permette ad Allegri di superare quota 1000 punti in serie A, oltre che interrompere una striscia di quattro partite senza vittorie. Il trascinatore, però, è Vlahovic, che con una doppietta e l’assist per il 3-2 finale si guadagna la palma di migliore in campo. Per Di Francesco è una...