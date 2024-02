Rottamazione quater | proroga e novità per i contribuenti

(Di domenica 25 febbraio 2024)per ialle prese con latra cui laper chi ha saltato alcuni pagamenti. Con il terminesi intende la misura che permette la rateizzazione delle cartelle esattoriali.perché si tratta di una nuova edizione.e primi dati sulla misura (informazioneoggi.it)Rispondendo ad alcune domande formulate dai parlamentari del Movimento 5 Stelle (M5S), Lucia Albano, sottosegretario all’Economia, ha fornito dati relativi al tasso di adesione e al numero di domande pervenute e legati alla. Ha risposto anche in merito agli incassi legati alle rate del 2023. Inoltre, ...

