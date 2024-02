Romano, segretario del sindacato di polizia Siulp: “A Pisa abbiamo perso tutti. Troppi errori nella gestione …

(Di domenica 25 febbraio 2024) L’intervista: “Ha sbagliato lo Stato che non è riuscito a evitare gli scontri ma alle manifestazioni la colpa è anche dei professionisti del disordine”

Romano, segretario del sindacato di polizia Siulp: “A Pisa abbiamo perso tutti. Troppi errori nella gestione dell’ordine in quella piazza”: «Lo Stato che non è riuscito a evitare che si verificassero quei fatti; la democrazia che viene confusa con l’anarchia da chi per manifestare le proprie idee vìola le norme; e la civile convivenza ...repubblica

Cariche sui cortei degli studenti pro-Palestina, Siulp: “A Pisa e Firenze abbiamo perso tutti”: Firenze, 24 febbraio 2024 – "Ieri a Firenze a Pisa si sono verificati eventi che dovrebbero indurre tutti a riflettere in modo profondo e pacato, per evitare che quelle scene si possano ripetere ancor ...lanazione