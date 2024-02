Roma-Torino | rivedi la conferenza stampa di Daniele De Rossi VIDEO

Serie A 2023/24 - Torino - Roma 1-1 - Video

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ilcon la conferenzadiDealla vigilia della partita valida per la 26^ giornata di Serie A 2023/2024. Il tecnico dei gialloha presentato la gara, parlando degli avversari e di Juric, per poi soffermarsi sulle condizioni della sua squadra dopo l’impegno europeo contro il Feyenoord. Infine, non è mancato un pensiero sul sorteggio di Europa League contro il Brighton. SportFace.

Daniele De Rossi parlerà in conferenza stampa oggi in tv alla vigilia di Roma-Torino , match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2023/2024: ecco di ... (sportface)

Daniele De Rossi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Torino , match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2023/2024: “La squadra ... (sportface)

Hendrik Westhelle, avvocato tra la Germania e l’Italia: “Con i torinesi se diventi amico lo sei per davvero”: Ma non molto. «Il tribunale tedesco, all’ora formalmente mio datore di lavoro, mi pagava un’esperienza all’estero, ero già stato a Londra e avevo la curiosità di venire in Italia, non ero mai stato a ...torino.repubblica

Lazio, Sarri ritrova due giocatori per la sfida con la Fiorentina: Il secondo sta meglio, ma probabilmente anche lui potrebbe essere solo un’arma a gara in corso. Roma, dopo le fatiche di Europa League Daniele De Rossi pensa al turnover con il Torino per far ...calcionews24

FIORENTINA-LAZIO, Da Lazzari a Zaccagni: che intrecci: ma i viola seguivano anche Castellanos prima che l'attaccante trovasse posto quest'anno alla Lazio. Infine Luis Alberto e Zaccagni, due nomi spesso chiacchierato sulla sponda Roma-Firenze.firenzeviola