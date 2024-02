Roma-Torino | Juric ci ricasca | la Polizia ferma l'analyst che spiava l'allenamento

Il tecnico dei giallo Rossi presenta in Conferenza stampa la sfida di sabato sera Roma Torino Daniele De Rossi in Conferenza stampa presenta Roma ... (calcionews24)

Clamoroso a Trigoria: collaboratore di Juric a spia la Roma, interviene la polizia: Clamoroso a Trigoria: oggi pomeriggio, intorno alle 16, mentre la Roma era in campo per la rifinitura in vista del Torino, la polizia (commissariato di Spinaceto) ha identificato Michele Orecchio, ...corrieredellosport

FOTO - Collaboratore di Juric spia la Roma: interviene la polizia: Clamoroso quanto accaduto oggi a Trigoria. Alla vigilia della sfida di campionato tra Roma e Torino, in programma domani pomeriggio alle 18.30 allo Stadio Olimpico, un collaboratore di Ivan Juric è ...ilromanista.eu

Le probabili formazioni di Roma-Torino: Rodriguez pronto per tornare: Si avvicina il calcio d'inizio di Roma-Torino. Lunedì 26 febbraio, alle ore 18:30, le formazioni di Daniele De Rossi ed Ivan Juric scenderanno in campo allo stadio Olimpico per una gara valida per la ...toronews