Roma-Torino | De Rossi in conferenza stampa oggi in tv | canale | orario e diretta streaming

Roma, 3 buone notizie per De Rossi verso il Torino

(Di domenica 25 febbraio 2024) Daniele Deparlerà inin tv alla vigilia di, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2023/2024: ecco di seguito le informazioni su. A Trigoria l’allenatore giallorosso presenterà i temi di una partita delicata per i capitolini, perché arrivano i granata feriti ma vogliosi di continuare a lottare per l’Europa. Appuntamento con laalle ore 10.15 di domenica 25 febbraio,sulYoutube ufficiale dellascritta su Sportface. SportFace.

Doppia sfida già decisiva per Calzona: quanti punti deve fare il Napoli per andare in Champions: Il cammino di Calzona in Serie A non può che iniziare in salita: il Bologna è a 48 punti e ha fissato il punteggio minimo per approdare in Champions, l'Atalanta ha due gare ancora da giocare e potenzi ...msn

A2 F Girone A - Tutti gli anticipi della 7^ Giornata di Ritorno 23/24: La gara tra Stella Azzurra Roma e Basket Foxes Giussano non è stata disputata. L'Autosped BCC Derthona Basket travolge il Torino Teen Basket nel derby piemontese. La capolista fugge già nel primo ...pianetabasket

Giallo pesante e squalifica: salta il big match: Monza, assenza pesante con la Roma Contro i giallorossi, infatti, non sarà a disposizione l’esperto difensore Armando Izzo: l’ex Torino, infatti, era in diffida ed è stato ammonito per un fallo su ...calciomercato