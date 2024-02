Roma “Sono caduto dal balcone” | ma i sanitari non gli credono e chiamano la Polizia | 24enne in codice rosso

(Di domenica 25 febbraio 2024) Si cerca di far luce su una possibile aggressione consumatasi due giorni fa nel territorio del X Municipio a. Un ragazzo si è presentato al pronto soccorso con ferite alla testa e alle gambe: ma la sua versione non ha convinto iche hanno allertato la. La vicenda.di Stato – Ilcorrieredellacitta.comFerito alla testa e alle gambe, anche in modo piuttosto evidente, con tagli compatibili con quelli causati da un coltello. Nulla però di tutto quello che ha invece riferito ai medici del pronto soccorso il ragazzo, unstraniero, che è stato poi trasportato inal Sant’Eugenio. Del caso si sta ora occupando ladi Stato che sta indagando per ricostruire l’ac. Al momento nessuna ...

