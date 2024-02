Roma, rischio amianto in oltre 100 scuole

(Di domenica 25 febbraio 2024) Era la nostra kryptonite: la fibra che uccide, la lunga catena di omicidi bianchi, le polveri sottili inalate nei polmoni che causano danni irreversibili all'apparato respiratorio, un male che può manifestarsi anche dopo molti anni, paragonabile alla silicosi dei minatori. Ma a differenza del minerale che annientava Superman, l'colpisce tutti e purtroppo anche i bambini. Ora se ne parla molto meno, ma quel veleno non è mai scomparso: gli ultimi dati dell'Osservazione nazionale (Ona) rilevati ae nel Lazio non sono affatto rassicuranti. Luoghi di lavoro, sedi di importanti società, depositi e magazzini e purtroppo anche molte. Nella regione ne sono state censite 5.371 e – secondo una stima dell'Ona nell'8% dei casi è presente quell'ospite malefico e indesiderato. Una percentuale che scende al 6,8% per i 3.551 ...

