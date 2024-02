Roma | De Rossi | Se la squadra è ubriaca di felicità | allora avrò sbagliato tutto

(Di domenica 25 febbraio 2024)25 febbraio 2024 - Vigilia di campionato, e a poco più di 24 ore dalla sfida con il Torino, torna a parlare Daniele Dein conferenza stampa. Ecco le parole del tecnico capitolino alla vigilia di questa sfida chiave per la rincorsa alle posizioni di Champions League. Giovedì è stata una partita durissima sotto ogni aspetto, come sta la? "Lasta bene di testa, siamo tutti molti contenti. Si sta bene nello spogliatoio, come succede sempre quando vinci una partita con così tanto pathos. Qualche strascico fisico ci sarà, abbiamo corso tanto e per tanti minuti, qualche cosa la pagheremo. Cercheremo di non pagare dazio gestendo i ragazzi. Non posso dirti di più perché ci siamo allenati poco e niente, oggi vedremo come stanno tutti nell'allenamento". Pensando al Torino, come se lo aspetta? "Sono ...

Il tecnico dei giallo Rossi presenta in Conferenza stampa la sfida di sabato sera Roma Torino Daniele De Rossi in Conferenza stampa presenta Roma ... (calcionews24)

Rizzitelli: "Sarebbe un miracolo per il Toro andare in Europa": Credo che Juric stia facendo benissimo. Mentre la Roma, secondo me, ha la squadra per ambire al quarto posto. Ha perso tanti punti a inizio campionato contro le squadre più piccole ma da quando è ...torinogranata

Roma, il prof Antonio Negro muore durante la lezione in classe: «Non mi sento bene» e crolla a terra davanti agli studenti: Antonio Negro per un periodo era stato anche vice preside nella sede di San Vito Romano dell’istituto agrario “Sereni” di Roma, come ricorda l’ex sindaco Amedeo Rossi: «A San Vito aveva dato tanto per ...corriereadriatico

Futuro Allegri, annuncio UFFICIALE: la Juve ha già deciso: Allegri alla Roma, la posizione della Juventus appare chiarissima ... la piazza aveva prontamente manifestato pieno supporto e sostegno a Daniele De Rossi, fin qui reduce da un impatto più che felice ...asromalive