Roma De Rossi | «Se entriamo con la testa sbagliata avrò fallito»

Roma-Feyenoord, Svilar: "Ho lavorato tutta la vita per notti così"

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 25 febbraio 2024) Le parole di Daniele De, tecnico della, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Torino Daniele Deha parlato in conferenza stampa in vista della sfida dellacontro il Torino. Di seguito le sue parole. COME STA LA SQUADRA – «La squadra sta bene di, siamo tutti molti contenti. Si sta bene nello spogliatoio, come succede sempre quando vinci una partita con così tanto patos. Qualche strascico fisico ci sarà, quindi qualche risentimento e qualcosa la pagheremo. Cercheremo di non pagare, gestendo i ragazzi. Oggi nel pomeriggio vedremo come stanno tutti nell’allenamento». TORINO – «Sono squadre difficili da affrontare, meno da inquadrare perché hanno una loro identità. Juric lo ritengo un grane allenatore, è stato tra i primi che ho spiato. Lo ritengo forte. ...