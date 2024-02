Rivolta per la sconfitta della Bertè, hackerata la pagina di San Marino

(Di domenica 25 febbraio 2024) La mancata vittoria di Loredanaad Una Voce Per Sanha sorpreso tutti e sui social è scoppiata una sorta di. Dure critiche, meme, attacchi di ogni tipo e anche il l’assalto allaWikipediapiccola repubblica. Per qualche minuto su Wikipedia è apparsa questa descrizione: “Sanè un’ex Repubblica, adesso annessa all’Italia dopo la non vittoria di Loredana. Il castello più popoloso è Serravalle (11 035 abitanti). Li mortacci vostra i 12 punti all’Eurovision non li vedete manco pi ca**!” Per scongiurare nuovi attacchi, adesso sullaWikipedia di Sansono state bloccate le modifiche. Più che le modifiche su Wikipedia, se fossi nell’organizzazione di Una Voce di San ...