Ritrova la vittoria dopo tre mesi Recanatese vera regina del derby

Basket, PTMedolla ritrova la vittoria dopo lo stop contro la capolista

(Di domenica 25 febbraio 2024)1 Vis Pesaro 0(3-4-2-1): Meli; Shiba, Ferrante, Peretti; Raimo, Carpani, Raparo (24’st Morrone), Longobardi; Ferretti (24’st Sbaffo), Lipari; Melchiorri (38’st Guidobaldi). A disp. Tiberi, Mascolo, Veltri, Prisco, Pelamatti, Mazia, Fiorini, Ahmetaj. All. Filippi. VIS PESARO (4-3-2-1): F.Neri; Mattioli (27’st Peixoto), Rossoni (34’st Ceccacci), Zagnoni, G.M. Neri; Iervolino (14’st Mamona), Di Paola, Rossetti (27’st Valdifiori); Karlsson, Pucciarelli (34’st Molina); Nicastro. A disp. Mariani, Polverino, Nina, Pecile, De Vries, Obi, Loru, Gulli, Da Pozzo, Kemajou. All. Banchieri. Arbitro: Luongo di Napoli. Rete: 27’ Zagnoni (aut). Note: spettatori 510 (189 gli ospiti) ammoniti Di Paola, Shiba, Mattioli, Valdifiori, Carpani. Gli Dei del calcio, per una volta, si ricordano della. Il loro ...

Sono terminate da poco le tre partite pomeridiane per la diciannovesima giornata della Serie A di Basket 2023-2024, in attesa delle due sfide serali ovvero ... (oasport)

Calcio: finisce 1-0 Recanatese - Vis Pesaro. I giallorossi tornano alla vittoria dopo 3 mesi: Una caduta in trasferta dopo mesi di grandi prestazioni per i pesaresi. E una vittoria Ritrovata per i giallorossi dopo l'arrivo di mister Filippi. Tabellino RECANATESE: Meli G., Shiba C., Ferrante E.viverecivitanova

Arezzo, Polvani e Risaliti blindano la difesa: "La squadra ha Ritrovato il suo equilibrio": L’analisi dopo il buon punto ottenuto a Ferrara. "Se continuiamo a martellare così riusciremo a segnare con frequenza" ...lanazione

IL CAPOLAVORO di Jasmine Paolini! vittoria storica a Dubai, è in top15!: Jasmine Paolini conquista il titolo più importante della sua carriera. Il WTA 1000 di Dubai è suo: è la seconda italiana a conquistarlo dopo Sara Errani nel 2016 (quando, per alternanza con Doha dell' ...oasport