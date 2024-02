Rissa selvaggia sugli spalti della Fight Night UFC | gancio terrificante al volto | tifoso finisce KO

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 25 febbraio 2024) A Citta del Messico, in occasioneUFC organizzata sabato 24 febbraio, è andata in scenaArena CDMX una folle bagarre tra tifosi. La peggio l'ha avuta uno spettatore tramortito da un colpo in pieno viso. "Mai vista tanta m*rda", il commento di Dana White.