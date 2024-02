Rissa alla stazione, sei adolescenti denunciati - Rissa alla stazione, sei adolescenti denunciati

(Di domenica 25 febbraio 2024) Sono sei i minorenni che la Procura presso il tribunale dei minorenni di Bologna ha indagato per laavvenuta il 5 settembre dello scorso anno presso ladi Osteria Nuova. Al termine delle indagini preliminari affidate ai carabinieri delladi Sala Bolognese il sostituto procuratore del tribunale dei minori Emiliano Arcelli ha infatti ipotizzato che le responsabilità dei fatti per i reati di, rapina e lesioni sarebbero da attribuire a sei giovanissimi, tutti fra i 15 e 17 anni, appartenenti a tutte due le fazioni in campo, residenti nei dintorni dellaferroviaria di Sala Bolognese ai confini con Calderara. Una storia di ordinaria rivalità tra, sfociata in una resa dei conti che gli inquirenti hanno ricostruito grazie alle testimonianze ...