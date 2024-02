Ricerca e autonomia differenziata | audizione della ministra Bernini

Leggi tutta la notizia su lopinionista

ROMA – Giovedì 29 febbraio la Commissione Attività produttiveCamera dei Deputati svolgerà l'del Ministro dell'Università e, Anna Maria(foto), sulle prospettiveapplicata alla luce del progetto di attuazione dell'delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma,Costituzione, attualmente in discussione in Parlamento. L'appuntamento verrà trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 14, come informa una breve nota dell'ufficio stampaCamera dei Deputati.