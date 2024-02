Rho | sgomberata l’area industriale dismessa di via Mattei

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 febbraio 2024) Rho (Milano), 25 febbraio 2024 – Dormivano abusivamente in un’areaabbandonata edi via, gli 11 nordafricani sorpresi ieri mattina dai carabinieri della stazione di Rho e denunciati per occupazione abusiva di edifici e soggiorno illegale sul territorio nazionale. Il blitz è scattato all'alba, insieme ai militari rhodensi c'era anche il Nucleo Carabinieri Cinofili di Orio al Serio e gli agenti della polizia locale. La task-force nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato proprio alla prevenzione del fenomeno di degrado urbano e dell’immigrazione clandestina sono entrati nell'ex capannonee hanno sorpreso gli undici immigrati che ancora dormivano. In una parte dell'area avevano sistemati materassi e altri suppellettili è qui che vivevano. ...