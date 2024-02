Retegui | una rovesciata per convincere Spalletti | «Voglio gli europei!»

Il Genoa "dice" 33: la rovesciata di Retegui e un messaggio diretto a Spalletti

(Di domenica 25 febbraio 2024) Dopo il gol inin Genoa-Udinese,manda un messaggio a: «L’europeo sarebbe un sogno» 32? di Genoa-Udinese: cross di Aaron Martin dalla sinistra,si libera dalla marcatura, si coordina e con unamette alle spalle di Okoye. Una prodezza balistica che voleva essere un messaggio dell’italoargentino al ct: a giugno io ci sono. Di seguito le sue parole sulla possibile convocazione con gli Azzurri ad Euro 2024. «tanto andare in Nazionale, ma so che prima devo fare bene nel club, devo essere un buon compagno, un buon calciatore e dopo arriva. Se mi chiama sono contento, per me è un sogno, sennò tifo da casa per la squadra»