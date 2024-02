Repubblica e la censura su Mattarella | pronti a tutto contro Meloni

Il comunicato FNSI: "No alla legge bavaglio"

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ieri la sinistra è letteralmente impazzita di gioia per le parole del Presidente dellache, secondo la loro visione, avrebbe “manganellato” il governo di centrodestra. Eppure solo il giorno prima, quando Sergioaveva espresso solidarietà alla premier Giorgiaper gli insulti e per le manifestazioni d'odiodi lei, la propaganda mediatica della sinistra ha fatto finta di non sentire le sue parole. Sui giornali ieri mattina ci saremmo aspettati che l'appello difosse su tutte le prime pagine, daalla Stampa al Fatto e così via. Invece no, nemmeno un rigo in prima e nelle pagine interne pezzi quasi nascosti, insignificanti. Perchéè il presidente di tutti solo quando parla male della destra...