Reportage TPI – Non solo Gaza | viaggio nell’altra guerra ai palestinesi nei Territori occupati di cui nessuno parla

Reportage TPI da Israele: “Noi la guerra di Netanyahu non la combattiamo”

(Di domenica 25 febbraio 2024) Mentre l’attenzione del mondo è concentrata sulla Striscia in, il 7 ottobre, o quello che ora viene ricordato come il «Black Shabbat», ha fornito un’occasione irripetibile ai coloni israeliani per intensificare la repressione nella West Bank, dove da quattro mesi si registrano livelli di violenza senza precedenti e dove una Terza Intifada sembra ormai dietro l’angolo. Una città fantasmaLa città di Hebron, nel sud della Cisgiordania, racchiude tutta la bellezza e le contraddizioni di queste terre infuocate. Ritenuta il luogo natale del patriarca Abramo e centro millenario di commerci, è un perfetto esempio del recente inasprimento tra le comunità e del progressivo contesto di apartheid che ha preso piede. Caso unico ad ospitare insediamenti al suo interno, con il “protocollo di Hebron” dal 1997 la città è stata divisa in due zone: l’H1 dove vivono 250mila ...