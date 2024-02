Renzo Furlan e Tathiana Garbin | ecco chi c' è dietro il successo di Paolini

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 25 febbraio 2024) AGI -ildi Jasminenel Master 1000 di Dubai c'è anche il suo coach, ex tennista di valore che nel 1996 era arrivato al 19 posto della classifica Atp. Un altro punto che unisce il trionfo dicon quelli di Sinner.era infatti uno degli azzurri che erano definiti i "Piatti Boys" perchè era allenato (come poi è stato per Sinner) dall'allora emergente coach lombardo. Da quell'esperienzaha mutuato l'atteggiamento che gli ha permesso di portare oggi Jasmine a diventare n. 14 a 28 anni La piccola Jasmine figlia di Ugo e della polacca Jacqueline il cui padre era di origini ghanesi, aveva invece 4 anni quando scese in campo per la prima volta sulla terra del Tennis Club Mirafiume di Bagni di Lucca. Ce ...