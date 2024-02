Regno Unito | media | “Il tumore di Carlo III potrebbe essere più grave del previsto Il re prepara la successione”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ildiagnosticato a reIII del“più pericoloso di quanto siamo stati portati a credere”, pertanto il monarca britannico avrebbe già iniziato a lavorare sulla. Lo riferiscono i tabloid Metro e Mirror. All’inizio di febbraio, Buckingham Palace aveva rivelato una diagnosi di cancro dopo il ricovero di reIII in ospedale per un ingrossamento della prostata. Le autorità non hanno rivelato di che genere disi tratti ma, secondo ibritannici, da allora il monarca è stato sottoposto a “trattamenti regolari”. Non solo: la notizia ha spinto il re a formalizzare i piani di, assicurandosi che il principe William salga sul trono in ...