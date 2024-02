Regno Unito | il Partito conservatore sospende un deputato per commenti razzisti

Regno Unito, vittoria dei Laburisti nelle suppletive

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ildeldel primo ministro Rishi Sunakunper. Sunak e altri importanti leader conservatori sono stati sottoposti a crescenti pressioni affinché respingessero i. Gli ex ministri del governoe l’opposizione hanno espresso la loro diffusa indignazione per le osservazioni razziste.: perché il

Il Regno Unito offre la cittadinanza agli informatori russi . Il capo dell’MI6 ha esortato i russi a spiare Mosca per conto del Regno Unito . Il Regno Unito ... (periodicodaily)

L’ossessione per il calcio, la tv vietata dal padre, l’influenza della moglie: "Vi racconto chi è davvero Keir Starmer, politico riluttante”: Starmer ha detto più volte che sulla Brexit non si torna indietro e che il Regno Unito non rientrerà né nel mercato unico europeo, né nell’unione doganale. Tuttavia, insiste nel voler "relazioni più ...repubblica

Scacco matto alla più grande gang di attacchi informatici: La notizia. Una vasta operazione internazionale ha colpito duramente i criminali informatici di LockBit. La National Crime Agency (NCA) del Regno Unito ha sequestrato l’intera infrastruttura della cyb ...varesenews

Fronte Houthi: nuovi attacchi di USA e Regno Unito in Yemen, colpite basi dei ribelli sciiti: Altri attacchi di USA e Regno Unito alle postazioni dei ribelli sciiti dello Yemen, che da mesi colpiscono le navi in transito nel Mar Rosso ...unita