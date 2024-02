Regionali in Sardegna | oggi si vota | chi sono i candidati e perché è anche un test nazionale

Elezioni regionali in Sardegna, urne aperte fino alle 22. Ecco come si vota

Seggi aperti in Sardegna per le operazioni di voto alle regionali . Sono chiamati alle urne 1.447.761 sardi: 709.840 sono uomini e 737.921 sono donne. Nel dato ... (quotidiano)

Al via le Elezioni regionali in Sardegna . Le urne rimarranno aperte fino alle 22:00. Si chiude al primo turno, non c'è ballottaggio. 4 i candidati che ... (ilgiornaleditalia)

Regionali Sardegna, seggi aperti fino alle 22: chi sono i candidati e come si vota. Domani lo spoglio: Seggi aperti in Sardegna per le operazioni di voto alle Regionali. Sono chiamati alle urne 1.447.761 sardi: 709.840 sono uomini e 737.921 sono donne. Nel dato complessivo sono compresi anche i 112.221 ...leggo

Elezioni Regionali Sardegna, urne aperte fino alle 22, al voto 1,4 mln di elettori. LIVE: In Sardegna è il giorno delle elezioni per eleggere il presidente della Regione e rinnovare il consiglio regionale. Le urne hanno aperto alle 6.30 e si può votare fino alle 22: lo scrutinio inizierà ...tg24.sky

Elezioni in Sardegna, seggi aperti: si vota fino alle 22. Qual è la posta in gioco: Sono chiamati alle urne un milione e 447.761 sardi con quattro candidati in campo per succedere al leghista Christian Solinas Cagliari, 25 febbraio 2024 - Elezioni Regionali in Sardegna di oggi 25 ...quotidiano