Recuperiamo i muretti a secco simboli del nostro territorio

Muretti a secco: fioccano le richieste

(Di domenica 25 febbraio 2024) Sono un simbolo della Liguria, rappresentano il lavoro dell’uomo sulle colline per frenarne l’erosione e i rischi idrogeologici oltre a essere diventati un bene da tutelare. Irappresentano ile per questo l’ente regionale ha stanziato nuovi contributi per il loro recupero. Quanto verrà finanziato e da quando? "Dal 14 marzo sino al 23 aprile – spiega l’assessore regionale all’agricoltura Alessandro Piana – si aprirà un nuovo bando di gara del valore di 9,4 milioni per il ripristino deia tutela delche tutelano da rischi idrogeologici e permettono di coltivare tramite le caratteristiche fasce terrazzate". Si può quantificare la superficie presente in Liguria? "In Liguria ci sono oltre 42mila ettari di terrazzamenti. Con i ...