Record di solidarietà | quasi 15 quintali di cibo raccolti in un giorno per i bisognosi dell' Aquila

(Di domenica 25 febbraio 2024) L'- Un'incredibile quantità di aiuti, pari a 1467 chili di alimenti, è stata raccolta dalle associazioni di volontari per le famiglie bisognosea cittàna. L'operazione di raccolta si è svolta presso il supermercato Conad del Centro Commerciale Amiternum, dove sono stati accuratamente sistemati 93 scatole contenenti diversi tipi di generi alimentari, tra cui riso, fette biscottate, latte, zucchero, farina, olio, pasta, legumi, passata di pomodoro, tonno, carne in scatola e altri prodotti di prima necessità. Nonostante la stanchezza dei volontari, che hanno lavorato fino a tarda serata per soddisfare le richiestee famiglie in difficoltà, l'impegno nell'assistenza continua con rinnovato vigore e dedizione. Luigi Cordeschi, Presidente'Associazione "Dona un pasto per la dignità ...