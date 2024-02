Re Carlo III | lettere di pronta guarigione da tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il tumore che è stato diagnosticato recentemente a ReIII, emerso dopo un intervento alla prostata che sembrava essere di routine, ha contribuito a generare un’ondata di affetto non da poco nei suoi confronti. A distanza di qualche settimana il sentimento di vicinanza per il sovrano non si ferma, come ha avuto lui stesso modo di confermare. Tantissimi anche i bambini che hanno voluto mandare un messaggio di sostegno al sovrano inglese, come ha voluto fare sapere la famiglia reale attraverso un post pubblicato sull’account ufficiale Instagram. “Sua Maestà ha ricevuto migliaia di messaggi di sostegno e auguri dail”, si legge, mettendo in evidenza come lui si sia dimostrato davvero interessato ai pensieri che gli stanno arrivando in questo momento così difficile, per questo lui stesso ha deciso di “leggere un’ampia ...